أفغانستان ترفض إبقاء محادثات السلام فى قطر

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة نشرها الناطق الرسمى باسم الرئيس الأفغانى، قال صديق صدقى: "نفضل أن تجرى الجولة الثانية من مفاوضات السلام فى أفغانستان".
وفى تعليقه محادثات السلام التى بدأت فى سبتمبر فى الدوحة وتستأنف فى 5 يناير المقبل، قال غنى إن "الحكومة الأفغانية مستعدة للتفاوض فى أى مكان فى أفغانستان، تحت خيمة أو فى الخارج فى البرد".
وأضاف: "من غير الصائب الإصرار على مواصلة المحادثات فى فنادق فخمة، من الضرورى أن يتمكن الشعب من متابعة مسار المحادثات وأية مواضيع تبحث ولماذا".
ومن المرتقب أن يعود وفد مفاوضى الحكومة إلى كابول هذا الاسبوع، لإجراء مشاورات مع المسؤولين السياسيين، كما دعا أعضاء مجلس الأمن القومى الأفغانى إلى مواصلة المحادثات فى أفغانستان.
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