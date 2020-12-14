بومبيو يشيد بالعلاقات الأمريكية السودانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت واشنطن بوست، عن "بومبيو"، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، قوله : إنه جرى رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ما يمثّل تحوّلا جذريا فى علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخى إلى الديمقراطية".

ومنذ عام 1993 صُنفت السودان دولة راعية للإرهاب، ما عطّل الاستثمارات السودانية فى العالم.