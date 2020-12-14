روسيا : جائحة كورونا لن تنتهى إلا بعد التطعيم الشامل للعالم بأسره

جدة - نرمين السيد - وأضاف موراشكو فى بيان، اليوم الاثنين: "أصبح من الواضح للجميع اليوم أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعى لسكان العالم بأسره.. إن ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة، بما فى ذلك لقاح سبوتنيك فى، يجب أن يكون هدف الهيئات التنظيمية الأجنبية والمنظمات الدولية".
ولفت الوزير إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركزجماليا "مشجعة للغاية".
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