عاجل.. أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة تحسبًا للعقوبات

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مواطنى بلاده إلى تحويل مدخراتهم وأموالهم إلى الليرة التركية تحسبًا للعقوبات المنتظرة، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وبحسب "العربية"، قال أردوغان إن فرض عقوبات على تركيا لن يمنعها من الدفاع عن حقوقها، معربًا عن انزعاجه من إجراءات أمريكية وأوروبية لفرض عقوبات على تركيا. وقال أردوغان: "كنا نتوقع من الناتو الدعم وليس فرض عقوبات". وكان الكونجرس الأمريكى أجاز قبل أيام، فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "إس 400"، كما يناقش الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات صارمة على أنقرة بسبب الانتهاكات التركية فى شرق المتوسط.

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