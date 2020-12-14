بقائمة طولها 13 مترا.. برلمانى يكشف ما باعه أردوغان من ممتلكات تركيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع صحيفة "سوزجو" التركى، عرض أحمد قايا، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهورى، يوم الجمعة الماضى، قائمة بلغ طولها 13 مترًا بالممتلكات العامة التى باعها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان للأجانب، طيلة 18 عامًا تولى فيها حكم البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن القائمة كانت ردًا على تصريحات الرئيس أردوغان التى زعم فيها أنه لا يبيع مؤسسات الدولة بل يعيد تدويرها، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التى طالته بسبب بيعه عددًا من أصول الدولة لقطر، لا سيما بورصة إسطنبول.
وأضافت أن قايا طرح خلال الجلسة قائمتين على الأرض، مشيرًا إلى أن إحداهما تتضمن ما باعه حزب العدالة والتنمية من ممتلكات الدولة على مدار 18 عامًا، والأخرى تتضمن ما قدمه حزب الشعب الجمهورى للبلاد.
وخلال طرحه القائمتين على أرضية البرلمان التركى، قال قايا: "انظروا، هذه القائمة هى قائمة الموانئ والمنشآت الصناعية التى بناها حزب الشعب الجمهورى ـ حينما كان يحكم تركيا ـ أما هذه القائمة فهى قائمة بما باعه حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عامًا".
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