ترامب يحصد 56 صوتا مقابل 52 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصد حتى الآن 56 صوتًا مقابل 52 للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، داخل المجمع الانتخابي.

وقالت الشبكة إن ترامب حصد أصوات ولايات أركنساس، وإنديانا، وآيوا، ومسيسيبي، وأوكلاهوما، ووكارولينا الجنوبية، وتينيسي، بمجموع 56 صوتًا.

وحصد بايدن على أصوات ولايات ديلاوير، وجورجيا، وإلينوي، ونيفادا، ونيوهامبشير، وفيرمونت بمجموع 52 صوتًا.