ترامب يحصد 56 صوتا مقابل 52 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصد حتى الآن 56 صوتًا مقابل 52 للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، داخل المجمع الانتخابي.
وقالت الشبكة إن ترامب حصد أصوات ولايات أركنساس، وإنديانا، وآيوا، ومسيسيبي، وأوكلاهوما، ووكارولينا الجنوبية، وتينيسي، بمجموع 56 صوتًا.
وحصد بايدن على أصوات ولايات ديلاوير، وجورجيا، وإلينوي، ونيفادا، ونيوهامبشير، وفيرمونت بمجموع 52 صوتًا.
ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات من أصل 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات الأمريكية التي اعتمدتها الولايات، لكن لا يزال المجمع الانتخابي يتخذ إجرائه في التصويت اليوم لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات.
ويتهم ترامب الذي حصد 236 صوتًا فقط من أصوات المجمع، الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، وعمدت حملته إلى رفع دعاوى قضائية لإعادة الانتخابات في بعض الولايات الحاسمة لكن جميع محاولات ترامب باءت بالفشل.
ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات من أصل 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات الأمريكية التي اعتمدتها الولايات، لكن لا يزال المجمع الانتخابي يتخذ إجرائه في التصويت اليوم لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات.
ويتهم ترامب الذي حصد 236 صوتًا فقط من أصوات المجمع، الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، وعمدت حملته إلى رفع دعاوى قضائية لإعادة الانتخابات في بعض الولايات الحاسمة لكن جميع محاولات ترامب باءت بالفشل.
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