لحظة بلحظة.. تقدم ساحق لـ بايدن على ترامب خلال تصويت المجمع الانتخابي

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، حصد 125 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 56 صوتًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وبحسب الشبكة، حصد بايدن حتى الآن أصوات ولايات كونيتيكت، وجزيرة رود، ووديلاوير، وجورجيا، وإلينوي، ونيفادا، ونيو هامبشير، ونيويورك، وبنسلفانيا، وفيرمونت، وفرجينيا، بينما حصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، وإنديانا، وآيوا، ومسيسيبي، وأوكلاهوما، ووكارولينا الجنوبية، وتينيسي، بمجموع 56 صوتًا.