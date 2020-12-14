أردوغان: تركيا "حزينة" من تصعيد الولايات المتحدة وأوروبا للعقوبات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا "حزينة" من تصعيد الولايات المتحدة وأوروبا لهجة العقوبات، لكن الضغط لن يمنع أنقرة من اتباع سياسات تخدم مصالحها.

وأضاف الرئيس التركي في بيان ألقاه امام الصحفيين اليوم الاثنين، قائلا "من المحزن تصاعد حدة خطاب العقوبات ضد بلدنا في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا" .

اقرأ ايضا



وتابع أردوغان للصحفيين في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، إن هذه الإجراءات ضد تركيا لن توقف محاولاتنا للدفاع عن حقوقنا.

واستطرد: "لا ننتظر العقوبات، بل ننتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده ودعم الولايات المتحدة في حربنا ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة".

وتأتي تعليقات أردوغان في أعقاب تحركات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا ، حيث وافقت بروكسل على توسيع العقوبات الشخصية الحالية بسبب عمليات التنقيب غير المصرح بها لأنقرة في شرق البحر المتوسط ​​، بينما وضع المشرعون الأمريكيون عقوبات على تركيا ونظام S-400 في عام 2021 قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

وقانون تفويض الدفاع الوطني، الذي أقره مجلس الشيوخ الامريكي يوم الجمعة، لم يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب بعد.

وهدد ترامب مرارًا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقييد المادة 230 من قانون آداب الاتصالات ، وهو جزء من تشريع الإنترنت يوفر الحماية لناشري الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

كما أعرب ترامب عن استيائه من اقتراح مشروع القانون بإعادة تسمية المنشآت العسكرية الأمريكية على اسم جنرالات الكونفدرالية في حقبة الحرب الأهلية. يمكن للكونجرس تجاوز فيتو الرئيس بأغلبية ثلثي أصوات كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وينص البند الوارد في مشروع القانون الخاص بتركيا وأنظمة إس -400 على فرض عقوبات على أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات ، وهو قانون تم توقيعه في عام 2017 يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري أسلحة من موسكو.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام عقوبات جديدة ضد تركيا في قمة يوم الجمعة ، على الرغم من أن المجلس الأوروبي امتنع عن تنفيذ قيود جديدة ، مثل حظر الأسلحة أو العقوبات التي تستهدف قطاعات اقتصادية مختلفة. واتهمت الكتلة في بيان لها أنقرة بالضلوع في "أعمال واستفزازات أحادية الجانب" وتصعيد "خطابها ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والقادة الأوروبيين".

وبحسب ما ورد تخطط بروكسل للتشاور مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك إدارة بايدن المقبلة ، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.