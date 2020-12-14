بشرى سارة من السلطان هيثم بن طارق لمواطني السلطنة

اعتمد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم، الإثنين، نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في السلطنة، والتي أوضحت أن عدد سكان عُمان بلغ (4.471,148) بتاريخ 12 ديسمبر 2020 ما يعد مؤشرا إيجابيا للغاية وبشرى سارة تسهم فى نجاح رؤية 2040.

جاء ذلك خلال لقاء سلطان عُمان اليوم، مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتعداد.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن ارتياحه للنجاح الذي حققه مشروع التعداد وإنجازه وفق ما هو مخطّط له، مؤكدًا أهمية البيانات والمؤشرات التي توفرها نتائج التعداد في رفد الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" - التي ستنطلق مطلع العام المقبل - والتخطيط للتنمية في كافة القطاعات العُمانية.

كما أعرب سلطان عُمان عن تقديره البالغ للجنة الوطنية العليا للتعداد واللجان المنبثقة عنها للجهود التي بُذلت لإنجاح هذا العمل الوطني بمختلف المحافظات العُمانية، ولكافة المؤسسات الحكومية والخاصة وللمواطنين والمقيمين لما أبدوه من تعاون محمود مع متطلبات التعداد.