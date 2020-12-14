منعا للحرب مع الشمال.. برلمان كوريا الجنوبية يجرم نقل المنشورات عبر الحدود

أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب اليوم الإثنين، بأن البرلمان الكوري الجنوبي وافق على مشروع قانون يحظر إطلاق منشورات دعائية عبر الحدود إلى كوريا الشمالية كإجراء لحماية سكان المناطق الحدودية.
ووفقا للتقرير، تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 187 صوتا مقابل 0، ويحظر إلقاء منشورات تحتوي على انتقادات للنظام السياسي في كوريا الشمالية والزعيم كيم يونج أون، مما يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات أو دفع غرامة قدرها 30 ألف دولار.
ونقل التقرير عن مسؤول لم يذكر اسمه بوزارة التوحيد قوله "إنه أقل إجراء ممكن لحماية حياة وسلامة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية".
وبعد الهدوء النسبي الذي ساد العلاقات بين الكوريتين خلال تفشي فيروس كورونا، اشتدت التوترات في يونيو حيث شعرت كوريا الشمالية بالغضب من حملة المنشقين في الجنوب الذين أطلقوا منشورات مناهضة لبيونغ يانغ على بالونات عبر الحدود، وهدد الشمال الجنوب بعمل على مستوى الدولة ، بل وقام بتفجير مكتب الاتصالات المشترك.
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