30 وفاة و2339 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (2339) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (910) في محافظة العاصمة عمّان.

- (579) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا.

- (249) في محافظة البلقاء.

- (160) في محافظة الكرك.

- (132) في محافظة الزرقاء.

- (115) في محافظة العقبة.

- (64) في محافظة الطفيلة.

- (59) في محافظة مأدبا.

- (36) في محافظة عجلون.

- (16) في محافظة معان، منها (11) في البترا.

- (13) في محافظة جرش.

- (6) في محافظة المفرق.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (259,614) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (37,782) حالة.

- سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3365) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1206) حالات.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (961) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (325) بنسبة إشغال (36%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5123) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (218,467) حالة.

- تمّ إجراء (18,712) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,829,006) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.5%).