الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تركيا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تركيافرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء يوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن الوزارة، القول: إن واشنطن فرضت عقوبات على 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا.

والأسبوع الماضي، كشفت وكالة "رويترز" عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.