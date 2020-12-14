إيفانكا ترامب على خطى والدها.. والسر في فلوريدا

لم يبق أمام ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب سوى أسابيع معدودة في البيت الأبيض، مع اقتراب نهاية ولاية والدها في حكم الولايات المتحدة.

وكانت إيفانكا تتولى منصب مستشارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية توليه مقاليد الحكم، مطلع عام 2017.

ولا يبدو أن الابنة الجميلة للرئيس الأميركي تريد مغادرة السياسة، مع تزايد الإشارات بشأن نيتها خوض الانتخابات قريبا.

وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "إيفانكا لديها طموحات سياسية. لا شك في ذلك".

وذكرت تقارير أن إيفانكا ترامب تعتزم الترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي خلال عام 2022، عن ولاية فلوريدا.

ومن المتوقع حال حدوث ذلك أن تواجه الجمهوري المخضرم، ماركو روبيو.

وكان روبيو من أشد منتقدي ترامب قبل انتخابات عام 2016، لكنه تحول بعد ذلك إلى حليف مخلص.

ومما عزز التوقعات بشأن ترشح ابنة ترامب عن ولاية "الشمس المشرقة"، المعلومات التي تحدثت عن شرائها بالاشتراك مع زوجها جاريد كوشنر، قطعة أرض في مدينة ميامي بقيمة 31 مليون دولار.

وذكر المصدر أن إيفانكا ترامب تريد الترشح في الانتخابات المقبلة، لكن ليس من المعروف أي انتخابات ستخوض.

ويقول الصحفي في صحيفة "تامبا باي تايمز" المحلية، آدم سميث: "أعتقد أنها ستكون المرشحة الأولى فور ترشحها لمجلس الشيوخ الأميركي ضد روبيو، نظرا لشعبية والدها في الولاية".