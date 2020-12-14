زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال تشيلى

جدة - نرمين السيد - ووقع مركز الزلزال على عمق 86 كيلومترا، وعلى بعد 76 كم شمال شرقى مدينة كالاما البالغ عدد سكانها حوالى 143 ألف نسمة، ولم ترد معلومات عن دمار أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع فى 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبى الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.
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