بعد 28 عاما.. بايدن أول ديمقراطى يفوز بأصوات ولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - وبايدن هو أول مرشح ديمقراطى رئاسى يفوز بهذه الولاية منذ 28 عاما، أى منذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون فى عام 1992.
يذكر أن بايدن، فاز بجورجيا بنحو ربع نقطة مئوية على الرئيس دونالد ترامب، وهو أحد أضيق الهوامش فى هذه الدورة.
وقد أشرف مسؤولو الانتخابات الجمهوريون على عملية تدقيق على مستوى الولاية وإعادة فرز الأصوات بشكل كامل، وتم فى نهاية العملية تأكيد فوز بايدن بـ11.779 صوتا فقط، من أصل 5 ملايين تم الإدلاء بها.
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