أردوغان : مستاؤون من تشديد لغة العقوبات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده مستاءة، من تشديد لغة العقوبات ضدها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفى فى أنقرة "نتطلع من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية بدلا من فرض العقوبات". ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على تريكا تطال مؤسسة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها. وتحدثت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضى، عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوى. أما بشأن الاتحاد الأوروبى، فقال أردوغان إن أنقرة تنتظر منه "الوفاء بوعده الذى ماطل فيه لسنوات بخصوص العضوية الكاملة وليس فرض عقوبات". وفى 11 ديسمبر، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبى توسيع العقوبات ضد تركيا وتبنى "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر فى 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" فى البحر الأبيض المتوسط.

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