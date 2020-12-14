بشأن حصوله على لقاح كورونا.. الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يعترف بأمر خطير

زعم الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أنه لم يأخذ بعد لقاح فيروس كورونا الخاص بشركته لتجنب ظهور أن المديرين التنفيذيين يستخدمون مناصبهم للوصول المبكر إلى الجرعات.

وقال ألبرت بورلا، لشبكة CNN اليوم الاثنين، بينما كان يتم طرح الجرعات الأولى من لقاح فايزر على الأمريكيين: "لا لم أتناولها بعد ولدينا لجنة أخلاقية تتعامل مع مسألة من الذي يحصل عليه".

لكنه أضاف: "كلما استطعت، سأفعل، ووصف بورلا تحديد موعد التطعيم بأنه أمر مهم.

ومن ناحية أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع اللقاحات الذي يحصل على اللقطة سيعزز الثقة بها أكثر من رؤية القادة الوطنيين يتلقون التطعيم.

ومن ناحية أخرى، أصاب فيروس كورونا العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص المحرومين، بما في ذلك الفقراء وكبار السن، بشدة، لذلك وقال بورلا إن شركته تريد توخي الحذر حتى لا يبدو أن الأولوية تعطى لشركاتها العليا.

ويبلغ الرئيس التنفيذي لـ فايزر العالمية سن 59، وبدون وظيفة تضعه في الخطوط الأمامية، فهو لم يحن الدور عليه للتطعيم بعد، وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض.

وقال بورلا إنه سيحصل على اللقاح في أسرع وقت ممكن، معربا عن ثقته فيه، لكنه اعترف في مقابلة منفصلة أنه لم يكن متأكدًا دائمًا من أن شركة فايزر يمكنها الحصول على اللقاح بأسرع ما يمكن.

وأضاف بورلا: "كنت أتمنى، وأطمح وكنت أقود كل شيء حتى نتمكن من القيام بذلك ، لكن في أعماقي، اعتقدت أنه كان هدفًا ممتدًا للغاية وهناك احتمال ضئيل لتحقيقه، لكننا حققناه".

طورت شركة فايزر ووزعت أول لقاح لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في غضون 11 شهرًا فقط من قيام العلماء بعمل جينوم الفيروس الجديد لبناء اللقطة عليه.

وأصبحت ممرضة من نيويورك أول أمريكية يتم تطعيمها صباح الاثنين، ومن المقرر وصول اللقاحات إلى جميع الولايات الخمسين صباح يوم الاثنين، وسيتم توزيع أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح لشركة فايزر في جميع أنحاء البلاد بدءًا من اليوم.