أمريكا تستعين بالجيش لتوزيع لقاحات كورونا

أعلن مسئولون كبار بالحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي في عدد من الولايات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قوات الحرس الوطني سيكون لها دور حاسم في توزيع لقاحات فيروس كورونا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي بالحرس الوطني، ناهاكو ماكفادين: "حاليًا يخطط حكام 26 ولاية وإقليم للاستعانة بالحرس الوطني من أجل توزيع لقاح كورونا"، وفقًا لصحيفة "Army Times".

من جانبه، صرح الجنرال موراي جين هولت، مساعد القائد العام للحرس الوطني في فرجينيا بأن "الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا في طريقها للوصول، موضحًا أن الولاية استعانت بنحو 100 جندي من بينهم متخصصون في الرعاية الصحية للمساعدة في توزيع اللقاح.

وأكد مسئول بالحرس الوطني في ولاية أوهايو أن مهمة الحرس الوطني ستتمثل في أخذ كميات كبيرة من شركة فايزر ونقلها إلى الولاية.