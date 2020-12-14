أمريكا تستعين بالجيش لتوزيع لقاحات كورونا

أعلن مسئولون كبار بالحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي في عدد من الولايات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قوات الحرس الوطني سيكون لها دور حاسم في توزيع لقاحات فيروس كورونا.
وقال رئيس المكتب الإعلامي بالحرس الوطني، ناهاكو ماكفادين: "حاليًا يخطط حكام 26 ولاية وإقليم للاستعانة بالحرس الوطني من أجل توزيع لقاح كورونا"، وفقًا لصحيفة "Army Times".
من جانبه، صرح الجنرال موراي جين هولت، مساعد القائد العام للحرس الوطني في فرجينيا بأن "الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا في طريقها للوصول، موضحًا أن الولاية استعانت بنحو 100 جندي من بينهم متخصصون في الرعاية الصحية للمساعدة في توزيع اللقاح.
وأكد مسئول بالحرس الوطني في ولاية أوهايو أن مهمة الحرس الوطني ستتمثل في أخذ كميات كبيرة من شركة فايزر ونقلها إلى الولاية.
وارتفعت الإصابات في الولايات المتحدة بشكل حاد مع إصابة 1,1 مليون حالة جديدة في الأيام الخمسة الأخيرة فيما بلغ عدد الوفيات يقارب 300 ألف حالة وفاة.
كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أكد الجمعة الماضي عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية على استخدام لقاح فايزربايونتيك، أن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم فورًا
وقال الجنرال جاس بيرنا من عملية "وارب سبيد" التي أطلقتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19: "نحن واثقون بنسبة مئة بالمئة أننا سنتمكن بموجب الخطة الموضوعة من توزيع اللقاح على الأمريكيين"، مشيرا إلى أن 145 موقعا عبر الولايات المتحدة ستتلقى اللقاحات اليوم و425 آخر الثلاثاء و66 الأربعاء. وتشمل مرحلة التلقيح الأولى هذه نحو ثلاثة ملايين شخص.
وأصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر/بايونتيك الأمريكية-الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر.
وقال رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان "لقد عملنا سريعا نظرا لحالة الطوارئ التي تشكّلها هذه الجائحة، وليس بسبب ضغط خارجي ما".
وتنطلق حملة التلقيح في الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلا للوفيات مع 297 ألفا و697 ضحية، فيما تجاوزت إيطاليا بريطانيا لتصبح أكثر دولة أوروبية تضررا على صعيد الوفيات. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيريانزا "أنا قلق بالنسبة لأسبوعي أعياد الميلاد".
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