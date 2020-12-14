بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن العقوبات الجديدة على تركيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن تركيا تجاهلت التحذيرات الأمريكية حيال شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برغم تحذيراتنا تركيا مضت قدمًا في شراء واختبار منظومة إس-400 من روسيا".

وأضاف: "عقوبات اليوم على تركيا تظهر أن تطبيق الولايات المتحدة الكامل لنظام مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات.. لن نتهاون مع التعاملات التي تجرى مع قطاع الدفاع الروسي".

وصرح بومبيو بأن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وتابع: "العقوبات تشمل تجميد الأصول والتأشيرات على رئيس شركة الصناعات العسكرية التركية و3 موظفين آخرين".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي تركيا إلى حل مشكلة المنظومة الصاروخية على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة.