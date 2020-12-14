أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن تركيا تجاهلت التحذيرات الأمريكية حيال شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.
وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برغم تحذيراتنا تركيا مضت قدمًا في شراء واختبار منظومة إس-400 من روسيا".
وأضاف: "عقوبات اليوم على تركيا تظهر أن تطبيق الولايات المتحدة الكامل لنظام مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات.. لن نتهاون مع التعاملات التي تجرى مع قطاع الدفاع الروسي".
وصرح بومبيو بأن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.
وتابع: "العقوبات تشمل تجميد الأصول والتأشيرات على رئيس شركة الصناعات العسكرية التركية و3 موظفين آخرين".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي تركيا إلى حل مشكلة المنظومة الصاروخية على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن العقوبات الجديدة على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.