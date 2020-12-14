أول رد من تركيا على العقوبات الأمريكية المعلنة ضدها

ردت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد 4 أشخاص ومؤسسة عسكرية تركية بسبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.

وأكدت تركيا أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

وسيلحق هذا الإجراء على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.