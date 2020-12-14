الصحة العالمية: نوع جديد من فيروس كورونا ظهر في بريطانيا

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إنها تدرك نوعًا جديدًا من فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد ظهر في بريطانيا، لكن لا يوجد دليل على أن السلالة تتصرف بشكل مختلف عن الأنواع الحالية للفيروس.
وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "نحن على علم بهذا المتغير الجيني الذي تم الإبلاغ عنه في 1000 فرد في إنجلترا". السلطات تبحث في أهميتها" مضيفا "لقد رأينا العديد من المتغيرات، هذا الفيروس يتطور ويتغير بمرور الوقت".
ومن جانبه، قال وزير الصحة مات هانكوك يوم الاثنين إنه تم تحديد أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأيام القليلة الماضية في إنجلترا ، ومعظمها في جنوب البلاد حيث يمكن ربطها بزيادة عدد الحالات.
وأضاف هانكوك في بيان للبرلمان: "لقد حددنا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، والذي قد يكون مرتبطًا بالانتشار الأسرع في جنوب شرق إنجلترا".
وتابع أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا المتغير ينمو بشكل أسرع من المتغيرات الحالية".
واستطرد أنه "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن البديل من المرجح أن يسبب مرضًا خطيرًا ، وأحدث النصائح السريرية هو أنه من غير المرجح أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".
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