الصحة العالمية: نوع جديد من فيروس كورونا ظهر في بريطانيا

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إنها تدرك نوعًا جديدًا من فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد ظهر في بريطانيا، لكن لا يوجد دليل على أن السلالة تتصرف بشكل مختلف عن الأنواع الحالية للفيروس.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "نحن على علم بهذا المتغير الجيني الذي تم الإبلاغ عنه في 1000 فرد في إنجلترا". السلطات تبحث في أهميتها" مضيفا "لقد رأينا العديد من المتغيرات، هذا الفيروس يتطور ويتغير بمرور الوقت".