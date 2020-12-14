باحثون: لقاح سبوتنيك V قادر على تحقيق معدلات مذهلة للحماية من الوباء

كشفت النتائج التي توصل إليها باحثو الطب الحيوي البارزون في روسيا، عن أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الروسي قادر على تحقيق معدلات "مذهلة" للحماية من الوباء المستمر، حسبما أعلن في إفادة صحفية.
وكشف باحثون بارزون من مركز "جماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ومديرون تنفيذيون من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، عن التقدم المحرز في تجارب المرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك الخامس يوم الاثنين.
وانضم إلى الإحاطة مدير مركز جماليا ألكسندر جينسبيرج ونائب المدير دينيس لوجونوف الرئيس التنفيذي كيريل ديميترييف ونائب الرئيس التنفيذي ماريا ميدفيديفا.
ووفقًا لجينتسبيرج، كانت تجربة المرحلة الثالثة بعد التسجيل للقاح جهدًا مشتركًا مع شركاء مثل وزارة الاتحاد الروسي ووزارة الصحة التابعة لحكومة موسكو.
وأشار إلى أن أكثر من 26 ألف مريض تلقوا المكون الأول من اللقاح وأن 22 ألفًا تلقوا الجرعات.
وأضاف أن اللقاح كان فعالًا أيضًا في الحالات الخطيرة والمتوسطة من كوفيد 19 بالإضافة إلى الالتهابات الخفيفة.
وقال جينتسبيرج: "نحتفل اليوم بحدث تاريخي أثبت فعاليته القصوى"، مضيفًا أن "الحماية بنسبة 100٪ من الحالات الخطيرة تجعل هذا اللقاح وثيق الصلة بالموضوع"
وأشاد ديمترييف الرئيس التنفيذي لـ مركز جماليا بلقاح سبوتنيك V، مشيرًا إلى أنه كان "إنجازًا هائلًا" لعمل المعهد وواحدًا من أعلى معدلات الفعالية على مستوى العالم، حيث حقق المنافسون البارزون معدلات أقل بكثير.
وقال إن اللقاح وصل أيضًا إلى فعالية بنسبة 100 في المائة ضد الحالات الخطيرة في التجربة، مع عدم الإبلاغ عن آثار سيئة من اللقاحات، مضيفًا أنه سيتم تقديم تقرير آخر لتسريع تسجيل لقاح Sputnik V في بلدان أخرى.
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