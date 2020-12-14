باحثون: لقاح سبوتنيك V قادر على تحقيق معدلات مذهلة للحماية من الوباء

كشفت النتائج التي توصل إليها باحثو الطب الحيوي البارزون في روسيا، عن أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الروسي قادر على تحقيق معدلات "مذهلة" للحماية من الوباء المستمر، حسبما أعلن في إفادة صحفية.

وكشف باحثون بارزون من مركز "جماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ومديرون تنفيذيون من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، عن التقدم المحرز في تجارب المرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك الخامس يوم الاثنين.

وانضم إلى الإحاطة مدير مركز جماليا ألكسندر جينسبيرج ونائب المدير دينيس لوجونوف الرئيس التنفيذي كيريل ديميترييف ونائب الرئيس التنفيذي ماريا ميدفيديفا.

ووفقًا لجينتسبيرج، كانت تجربة المرحلة الثالثة بعد التسجيل للقاح جهدًا مشتركًا مع شركاء مثل وزارة الاتحاد الروسي ووزارة الصحة التابعة لحكومة موسكو.

وأشار إلى أن أكثر من 26 ألف مريض تلقوا المكون الأول من اللقاح وأن 22 ألفًا تلقوا الجرعات.