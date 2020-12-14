نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبريال صوما: أمريكا ستتخذ قرارات ضد الاقتصاد التركي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رجح الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد تصويت المجمع الانتخابي.

وتوقع صوما خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلجأ إلى القضاء»، مشيرا إلى أن المحكمة العليا قد تصدر حكما بشأن نتائج ولاية جورجيا.

وتابع «ترامب حصل على أرقام كبيرة في الانتخابات الحالية، ستكون داعم له حال اتخاذه قرار الترشح خلال انتخابات 2024».

وحول العقوبات المفروضة على تركيا قال صوما «أنقرة خالفت اتفاقيات الناتو، وترامب قد يتخذ قرارات أخرى ضد الاقتصاد التركي»، مشيرا إلى أن من المتوقع اتخاذ واشنطن قرارات ضد إيران.

وأكمل «الرئيس ترامب أكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك القنبلة النووية»، ناصحا الإيرانيين بعدم تنفيذ أي عمل عسكري للرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، كون طهران ستواجه رد فعل حينها من تل أبيب أو واشنطن؟.