كندا تبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا والأولوية لدور رعاية المسنين

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإقليمية، بحسب "روسيا اليوم"، إن كيبيك التى تتضمن 80% من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا فى دور رعاية المسنين، ستعطى الأولوية لسكان وموظفى هذه المنازل.
وبينما يتحدث بعض الكنديين عن التطعيم كعمل يمكن أن يجمع العائلات معا، يأمل آخرون أن تستعيد الحملة الحريات المفقودة خلال الوباء فى البلاد.
وعلقت بيفرلى سبانييه، المقيمة فى مركز مايمونيدس للشيخوخة قائلة: "أتمنى أن يتمكن أحفادى من زيارة أجدادهم مرة أخرى".
وأبلغت كندا حتى الآن عن 454.852 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما فى ذلك 6011 حالة جديدة تم تسجيلها يوم السبت الماضى.
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