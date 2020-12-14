تركيا منددة بالعقوبات : منظومة إس 400 لا تهدد حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، رفضها وتنديدها بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، مشيرة إلى أن منظومة "إس 400" الروسية لا تهدد حلف الناتو، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





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