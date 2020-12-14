بعد حصولها على اللقاح.. إسرائيل تحدد موعد بدء التطعيم الشامل ضد كورونا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن موعد بدء عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في إسرائيل.
وقالت المنظمات الإسرائيلية للحفاظ على الصحة، إنها ستبدأ عملية التطعيم الشامل في إسرائيل يوم الأربعاء المقبل، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت المنظمات إلى أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل حول من سيتمكن من الحضور إلى مواقع التطعيم للحصول على اللقاح، حيث من المرجح أن تعطي الأولوية لكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.
وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل تمتلك الآن نحو 313 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه من المخطط أن تمتلك تل أبيب نحو 3.8 مليون جرعة بحلول نهاية الشهر الجاري.
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