السودان يسحب الجنسية من الإخواني التونسي راشد الغنوشي

ذكرت إذاعة فرنسا الدولية اليوم الأحد، أن السودان سحب 3548 جواز سفر منحها نظام الرئيس المعزول عمر البشير لشخصيات مؤثرة من بينها رئيس حركة النهضة التونسي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ورئيس البرلمان التونسي حاليا، راشد الغنوشي.
ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن السلطات السودانية الجديدة قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير، والذي عزل عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في 2019.
وشكلت لذلك لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار.
وأضافت أنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.
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