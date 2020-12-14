ترامب يتفوق على بايدن .. سبع ولايات أمريكية تدلي بأصواتها الانتخابية لمنصب الرئيس

أدلى الناخبون في الولايات الأمريكية السبع الأولى يوم الاثنين بأصواتهم بما يعكس التصويت الشعبي في الولايات.

ووفقًا لإحصاءات CNN ، بعد اجتماعات الهيئة الانتخابية في إنديانا وميسيسيبي ونيو هامبشاير وتينيسي وفيرمونت وأوكلاهوما وإلينوي ، حصل الرئيس الحالي دونالد ترامب على 35 صوتًا انتخابيًا ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حصل على 27 صوتًا انتخابيًا.

وبشكل عام ، من المقرر أن يصوت 538 ناخبا يوم الاثنين في الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

ويعكس الخيار الشعبي في الولايات، أنه من المتوقع أن يمنح الناخبون البالغ عددهم 538 بايدن 306 أصواتًا انتخابية - أعلى بكثير من عتبة الفوز البالغة 270 - مع حصول ترامب على 232 تصديقًا المتبقية. وتجتمع الهيئة الانتخابية الأمريكية، اليوم الاثنين، في عواصم الولايات في جميع أنحاء البلاد. ويجري التصويت الانتخابي في عواصم الولايات في اليوم الحادي والأربعين بعد التصويت الرئاسي - في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر. وفقًا للتعديل الثاني عشر (1804) للدستور ، يصوت الناخبون بشكل منفصل للرئيس ولنائب الرئيس؛ لكي يتم انتخابه، ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة (50 بالمائة + 1) ، أي ما لا يقل عن 270 صوتًا. ويتم بعد ذلك فرز الأصوات وإرسالها إلى الكونغرس الأمريكي للتحقق منها في جلسة مشتركة يرأسها نائب الرئيس الحالي مايك بنس في 6 يناير. وتنتخب كل ولاية عددًا من الناخبين يساوي عدد ممثليها في الكونجرس (يوجد 535 عضوًا في الكونجرس - 100 عضو في مجلس الشيوخ و 435 عضوًا بالكونجرس)، مقاطعة كولومبيا بها ثلاثة ناخبين، وبالتالي، تتكون الهيئة الانتخابية من 538 شخصًا.

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