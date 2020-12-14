نتنياهو يخرف: هتلر لم يفكر في إبادة اليهود.. والمتهم الحقيقي مسلم.. فيديو

أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضجة عارمة عندما ادعى أن مفتي القدس، الحاج أمين الحسيني، هو الذي زرع فكرة إبادة يهود أوروبا في ذهن أدولف هتلر. وقال نتنياهو إن الحاكم النازي لم يكن ينوي قتل اليهود، وإنما طردهم فقط.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، وصف نتنياهو في خطاب ألقاه امام المؤتمر الصهيوني العالمي في القدس، لقاء بين الحسيني وهتلر في نوفمبر 1941 قائلا:"هتلر لم يكن يريد إبادة اليهود في ذلك الوقت ، لقد أراد طرد اليهود، وذهب الحاج أمين الحسيني إلى هتلر وقال: إذا طردتهم سيأتون جميعًا إلى هنا إلى فلسطين. سأل هتلر بعد ذلك: ماذا أفعل بهم إذًا؟ فقال المفتي: احرقهم".

أثارت تصريحات نتنياهو سريعًا عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن نتنياهو قدم ادعاءً مماثلًا خلال خطاب في الكنيست في عام 2012، حيث وصف الحسيني بأنه "أحد المهندسين الرئيسيين" للحل النهائي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الادعاء بأن الحسيني هو من بدأ إبادة يهود أوروبا اقترحه عدد من المؤرخين على هامش أبحاث الهولوكوست، ولكن تم رفضه من قبل معظم العلماء المقبولين.

وأعيد ذكر الجدل المتعلق بدور الحسيني مؤخرًا في كتاب باري روبين وولفجانج. المؤلفان، مثل نتنياهو، يرسمان خطًا مستقيمًا بين دعم المفتي لهتلر وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية في عهد ياسر عرفات.

لكن حتى هذين الباحثَين لا يدعيان أن الحوار الذي وصفه نتنياهو قد حدث على الإطلاق. يقولون إن هتلر توصل إلى استنتاج يقضي بإبادة اليهود بسبب رغبته في رعاية الحسيني، الذي عارض نقل اليهود إلى فلسطين.