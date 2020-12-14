"يوتا" تدلي بأصواتها الانتخابية الستة لصالح ترامب

ذهبت الأصوات الانتخابية الستة في ولاية يوتا إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي هزم الديمقراطي جو بايدن في التصويت الشعبي في ولاية يوتا بنسبة 58٪ مقابل 37٪، وحصل على 865140 صوتا مقابل 560282 صوتا لبايدن.

وكان عضو مجلس النواب الجمهوري السابق ومرشح للكونجرس يأمل في الإدلاء بصوته في الهيئة الانتخابية لمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

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لكن كريس هيرود، قال إنه لا يزال يشرفني المشاركة يوم الاثنين حيث اجتمع الناخبون الرئاسيون في ولاية يوتا وفي جميع أنحاء البلاد لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

وأضاف: "إنني أنظر إليها على أنها فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".

وقال هيرود "يبدو أن الانتخابات ستذهب إلى بايدن" .

وأحضر هيرود نجله ريجان البالغ من العمر 12 عامًا إلى مبنى الكابيتول لحضور الحدث، قائلا "أفضل أن يكون تصويتي للفائز ، لذلك ليس بالضبط كما كنت آمل".

واجتمع الناخبون الرئاسيون الستة للولاية - وهم يرتدون الأقنعة ويحافظون على مسافة اجتماعية - في قاعة اجتماعات الكابيتول حول طاولات المؤتمرات للتوقيع على بطاقات الاقتراع - واحدة للرئيس والأخرى لنائب الرئيس وفقًا للتعديل الثاني عشر. وتُحال الأصوات على الفور إلى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ، وهو نائب الرئيس ، وسيتم عدها في جلسة مشتركة للكونجرس يوم 6 يناير. ومثل هيرود ، كان رئيس مجلس النواب السابق عن الحزب الجمهوري في ولاية يوتا ، جريج هيوز ، أحد أوائل مؤيدي ترامب ، يأمل في التوقيع على ورقة اقتراعه للمرشح الرئاسي الفائز. وقال "أنا متحمس للأشياء التي أؤمن بها وأنا بصدد ذلك. لكن هذا حقًا أكبر من أي سباق آخر، وأنا أعلم ذلك وأشعر بذلك" ، وهو أيضًا ناخب لأول مرة "، إنه أمر حلو ومر ولكنني ممتن لأن لدينا هذه العملية التي نقوم بها". وأضاف هيوز إن "الهيئة الانتخابية تضمن أن يكون لكل ولاية "جلد في اللعبة".