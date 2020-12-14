تحدٍ لـ بايدن .. الجمهوريون في جورجيا يجرون تصويتا بديلا لـ ترامب

أجرى الجمهوريون في ولاية جورجيا الأمريكية تصويتًا انتخابيًا بديلًا للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب في بادرة رمزية لتحدي فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في ولايتهم، لأن الانتخابات لا تزال محل خلاف ، حسبما قال الزعيم الجمهوري للولاية ديفيد شيفر يوم الاثنين.

وقال شيفر عبر موقع التغريدات تويتر: "نظرًا لأن الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس بشأن خوض انتخابات جورجيا ما زالت معلقة، اجتمع المرشحون الجمهوريون للناخب الرئاسي ظهر اليوم في مبنى الكابيتول وأدلوا بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس".

ويعكس الخيار الشعبي في الولايات، أنه من المتوقع أن يمنح الناخبون البالغ عددهم 538 بايدن 306 أصوات انتخابية - أعلى بكثير من عتبة الفوز البالغة 270 - مع حصول ترامب على 232 تصديقًا المتبقية. وتجتمع الهيئة الانتخابية الأمريكية، اليوم الاثنين، في عواصم الولايات في جميع أنحاء البلاد. ويجري التصويت الانتخابي في عواصم الولايات في اليوم الحادي والأربعين بعد التصويت الرئاسي - في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر. وفقًا للتعديل الثاني عشر (1804) للدستور ، يصوت الناخبون بشكل منفصل للرئيس ولنائب الرئيس؛ لكي يتم انتخابه، ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة (50 بالمائة + 1) ، أي ما لا يقل عن 270 صوتًا. ويتم بعد ذلك فرز الأصوات وإرسالها إلى الكونجرس الأمريكي للتحقق منها في جلسة مشتركة يرأسها نائب الرئيس الحالي مايك بنس في 6 يناير. وتنتخب كل ولاية عددًا من الناخبين يساوي عدد ممثليها في الكونجرس (يوجد 535 عضوًا في الكونجرس - 100 عضو في مجلس الشيوخ و435 عضوًا بالكونجرس)، مقاطعة كولومبيا بها ثلاثة ناخبين، وبالتالي، تتكون الهيئة الانتخابية من 538 شخصًا.

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