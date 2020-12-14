هولندا تفرض الإغلاق لمدة خمسة أسابيع لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار فى كلمة متلفزة إلى أن الإجراءات التى ستبدأ من يوم غد الثلاثاء تتضمن غلق جميع المدارس والكليات والجامعات حتى الـ18 من يناير المقبل باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحاناتهم أو اختباراتهم العملية.

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، من المقرر أن يخضع كل من يصل إلى هولندا من خارج الاتحاد الأوروبى لتقديم وثيقة فى المطار تظهر خلوه من الفيروس.

وشدد رئيس الوزراء الهولندى، على ضرورة أن يكون العمل من المنزل هو القاعدة، كما سيتم حجز وسائل النقل العام مرة أخرى للرحلات الأساسية.