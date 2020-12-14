إيطاليا تسجل 12 ألف إصابة و491 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك العدد الكلى لضحايا وباء كورونا فى عموم البلاد منذ بداية الأزمة إلى 65 ألفًا و11 حالة وفاة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات أى مجموع الوفيات والمتعافين والحالات النشطة مليونًا و855 ألفًا و737 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 22 ألفًا و456 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى مليون و115 ألفًا و617 شخصًا، بينما يُقدر عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليًا بـ675 ألفًا و109 حالات.