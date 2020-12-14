رئيس وزراء كندا يدعو إلى توخى الحذر مع بدء توزيع لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وصف رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الإثنين، وصول لقاحات شركة فايزر إلى البلاد، للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 "بالأخبار السارة"، مستدركا فى نفس الوقت أن الأمر لم ينته بعد ويجب توخى الحذر.





وقال ترودو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "الآن أكثر من أى وقت مضى، دعونا نحافظ على يقظتنا"، وحث رئيس الوزراء الكنديين على الاستمرار فى ارتداء الأقنعة وغسل أيديهم وتجنب التجمعات.

وكانت هذه الرسالة التى كررتها وزيرة المشتريات أنيتا أناند، التى شاركت أيضا صورة لأول شحنة لقاح فى البلاد، وكتبت: "بينما لا يزال أمامنا طريق طويل، فإن هذا يمثل بداية جسرنا نحو التعافى".

وأكدت أناند أن الدفعة تحتوى على أول 30 ألف جرعة أولية كان من المقرر أن تتلقاها كندا بين مساء الأحد والإثنين، وسيتم إرسال الجرعات إلى 14 موقع توزيع مختلف فى جميع أنحاء البلاد.

كانت الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كورونا "كوفيد-19" قد وصلت كندا أمس الأحد وبدأت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم عملية توزيعها على كافة المقاطعات الكندية.

وأفادت السلطات الصحية فى مقاطعة كيبيك بأن الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكى-الألمانى ستكون لتطعيم الأفراد من العجزة وطاقم العمل فى كل من مركز "مايمونيديس" للرعاية الطويلة الأمد فى مدينة مونتريال ومركز ان أنطوان للرعاية الطويلة الأمد فى العاصمة كيبيك، علما أن هذين المركزين تابعان لهيئة الصحة العامة فى كيبيك.

ويُعطى كل شخص جرعتين من اللقاح بفارق ثلاثة أسابيع بينهما.