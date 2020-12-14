أول تعليق من أردوغان على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

صدر أول تعليق من مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على أنقرة مساء اليوم الإثنين.

وبحسب "أناضول" التركية، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون إن "قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي S-400 غير معقول وعديم الجدوى ويتعارض في النهاية مع روح شراكتنا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، كما طالت العقوبات 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.

وأكدت أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على العقوبات الأمريكية إنه "لا يمكن لأي بلد أن يؤثر في موقف تركيا الشامخ".