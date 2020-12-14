تبقى 70 صوتا.. المجمع الانتخابي يدفع بايدن باتجاه البيت الأبيض على حساب ترامب

ووفقًا لبيانات "سي.إن.إن"، فإن بايدن حصد أصوات الولايات الآتية: "أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وإلينوي، ومايني، وميريلاند، وميشيجان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو هامبشير، ونيوميكسيكو، ونيويورك، وبنسلفانيا، وجزيرة رود، وفيرمونت، وفرجينيا، وويسكونسن. وحصد ترامب أصوات ولايات وايومنج، وفرجينيا الغربية، ويوتا، وداكوتا الجنوبية، وتينيسي، وكارولينا الجنوبية، وأوكلاهوما، وأوهيو، وداكوتا الشمالية، وكارولينا الشمالية، ومسيسيبي، ولويزيانا، وكنتاكي، وكنساس، وايوا، وإنديانا، وإداهو، وفلوريدا، وأركنساس، وألاسكا وألاباما.

ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات من أصل 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا لنتائج الانتخابات الأمريكية التي اعتمدتها الولايات، لكن لا يزال المجمع الانتخابي يتخذ إجراءه في التصويت اليوم لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات. ويتهم ترامب الذي حصد 236 صوتًا فقط من أصوات المجمع، الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، وعمدت حملته إلى رفع دعاوى قضائية لإعادة الانتخابات في بعض الولايات الحاسمة لكن جميع محاولات ترامب باءت بالفشل.

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