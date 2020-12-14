أول رد من نائب أردوغان على العقوبات الأمريكية

علق فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الإثنين، على تركيا.

وبحسب "الأناضول"، قال أوقطاي تعليقا على العقوبات الأمريكية إنه "لا يمكن لأي بلد أن يؤثر في موقف تركيا الشامح".

وكانت الخارجية التركية أصدر بيانًا رفضت فيه العقوبات الأمريكية سبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، كما طالت العقوبات 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.

وأكدت أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.