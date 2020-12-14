بعد خسارتها بسببها قبل 4 سنوات .. كلينتون تطالب بإلغاء الهيئة الانتخابية بعد التصويت لـ بايدن

وجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016 ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة والسناتور والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون، نداءها الأخير بعد الإدلاء بصوت انتخابي للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس اليوم الاثنين كناخبين في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا لإضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن في انتخابات الشهر الماضي على الرئيس ترامب.

وكتبت كلينتون على حسابها عبر تويتر "أعتقد أنه يجب علينا إلغاء الهيئة الانتخابية واختيار رئيسنا من قبل الفائز في التصويت الشعبي، مثله مثل أي مكتب آخر" مضيفة "ولكن بينما لا يزال موجودًا، كنت فخورة بالتصويت في نيويورك لجو بايدن وكامالا هاريس."

وانضم إلى كلينتون زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون، وحاكم نيويورك أندرو كومو، كجزء من 29 ناخبًا في إمباير ستيت للتصويت لصالح بايدن.

وقبل أربع سنوات، تصدرت كلينتون ترامب بما يقرب من 3 ملايين صوت شعبي في انتخابات 2016 ، لكنها كانت بفارق ضئيل من قبل مرشح الحزب الجمهوري آنذاك في مجموعة من الولايات الحاسمة التي كانت ساحات قتال، ما أعطى ترامب فوزًا كبيرًا بالكلية الانتخابية 306-232 على كلينتون. بعد أربع سنوات، وتصدّر بايدن بنفس عدد أعضاء الهيئة الانتخابية.

وبعد هزيمة كلينتون عام 2016، كانت هناك مجموعة من الدعوات بين العديد من الديمقراطيين لإلغاء عملية التصويت الانتخابي والسماح للتصويت الشعبي الوطني بتحديد الفائزين في الانتخابات الرئاسية.

لكن دعوة كلينتون لإلغاء الهيئة الانتخابية تعود إلى فوز حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو بوش عام 2000 على نائب الرئيس آنذاك آل جور، وهي المرة السابقة التي خسر فيها فائز في التصويت الشعبي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية.