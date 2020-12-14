الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على ناقلة النفط في ميناء جدة السعودي

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي على ناقلة نفطية في ميناء جدة السعودية، الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن والمدعومة من إيران.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذه الهجمات تشن دون تمييز وتهدد أرواح المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على ناقلة نفطية في ميناء جدة السعودي.

وتابع:"الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات على المدن السعودية والبنى التحتية الأساسية والشحن العالمي".

وتعرضت إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية لقصف من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن بيان أصدرته الشركة قوله: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.