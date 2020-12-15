بايدن يقترب من حسم أصوات المجمع الانتخابى وإعلان فوزه رسميا

جدة - نرمين السيد - اقترب الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، خطوة أخرى إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية فى نظام المجمع الانتخابى رسميا، الاثنين، على فوزه فى انتخابات الثالث من نوفمبر، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وتظهر نتائج انتخابات نوفمبر أن الديمقراطى بايدن، الذى شغل فى السابق منصب نائب الرئيس الأمريكى، حصل على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية فى 20 يناير، ولا توجد هناك أى فرصة لأن تبطل عملية التصويت، الاثنين، فوز بايدن. ومع تعثر حملة ترامب القانونية لقلب النتائج لصالحه، فإن آمال الرئيس فى التشبث بالسلطة متعلقة باجتماع خاص للكونجرس الأميركى فى السادس من يناير.

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