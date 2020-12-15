شحن جواهر فري فاير مجانا وكيفية الحصول على العديد من جواهر فري فاير 2020 بسهولة

شحن جواهر فري فاير مجانا هو عبارة عن موقع إلكتروني خاص بـ اللعبة القتالية الشهيرة فري فاير free fire تستطيع من خلاله الحصول على اللعبة مجاناً، حيث أن الجميع يبحث عن الطرق القانونية لتحميل لعبة فري فاير وشحن الجواهر دون التعرض للمشاكل وبطريقة قانونية.

تستطيع الذهاب إلى موقع فري فاير والتمتع بشحن جواهر فري فاير بشكل مجاني دون دفع أموال،بطريقة سهلة وسريعة، حيث أنه يجب التأكد من حماية حسابك الخاص دون حدوث اختراق له،كما يمكنك القيام بشحن الباتل باس والكثير من السكنات التابعين للعبة في نفس اليوم.

حتى يتسنى لك شحن جواهر لعبة فري فاير ، عليك بالضغط على على المكان الذي يوجد به الجواهر، أعلى اللعبة، كما أن هناك رسم توضيحي للجوهرة أسفل الصفحة وهي زرقاء اللون تأخذ شكل الجوهرة، وفي الغالب تكون قيمتها هو صفر.

ثم تقوم بالانتقال إلى الصفحة الرسمية ليكون متاح أمامك اختيار كمية الشحن التي ترغب بها، في الغالب يفضل اختيار أقل مبلغ باعتباره تجربة مبدئية، حتى لا تفقد نقودك.

عليك بعد ذلك اختيار طريقة الدفع المناسبة بواسطة برنامج جوجل بلاي، وهو المكان المناسب للدفع.

يجب عليك الانتباه أنه في حالة لم تظهر للمستخدم الرسالة في الأسفل يجب عليك فوراً القيام بربط حسابك الخاص بحساب الجيميل ويعد هذا الأمر في غاية السهولة.

أما في حال لم يكن المستخدم يمتلك، فإنه يجب عليك على الفور القيام بإنشاء حساب، حيث أنه لا يوجد أحد في وقتنا الحاضر يستخدم الإنترنت دون امتلاكه حساب خاص به.

كما أن لعبة الفري فاير يحتاج إلى حساب على الجيميل لنستطيع من خلاله شحن اللعبة، في حال كونك تمتلك حساب على الجيميل فإنه يجب عليك فعل الآتي.

الضغط على الزر الأخضر والمقصود به الاستمرار باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية continue.

يمكنك القيام بتحميل لعبة فري فاير من خلال الدخول على الموقع الرسمي للعبة من خلال الإنترنت، وحتى يتسنى لك التعرف على جميع الباقات والأنظمة التي يقوم بتقديمها على الموقع، كما انك تستطيع الحصول على الجواهر بشكل مجاني من خلال الموقع حتى تستطيع خوض اللعبة والارتقاء بمستواه في اللعبة.