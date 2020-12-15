الصحراء المغربية..18 قنصلية وهيئة دبلوماسية بالداخلة والعيون

قالت وزارة الخارجية المغربية إنه بافتتاح القنصليتين العامتين لهايتي والبحرين، الاثنين، بلغ عدد التمثيلات بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى 18 تمثيلية: 10 في مدينة العيون و8 في مدينة الداخلة.

ونشر حساب "الدبلوماسية المغربية" التابع لوزارة الخارجية المغربية على موقع تويتر صورة إنفوغرافيك توضح فيها الدول التي دشنت هيئاتها الدبلوماسية في مدينتي الداخلة والعيون.

وكانت قد افتتحت كل من مملكة البحرين وهايتي قنصلية لها في الصحراء المغربية الاثنين بعد أيام قليلة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وخلال حفل افتتاح القنصلي البحرينية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "هذا الافتتاح حدث هام لكنه غير مفاجئ لأنه تجسيد لموقف البحرين الثابت في وقوفها دوما إلى جانب المغرب." مشير إلى أن افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمغرب يعد تكريسا لمغربية الصحراء.