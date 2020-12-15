ترامب يعلن استقالة وزير العدل بار

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد وإن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.

وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر.

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