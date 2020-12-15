الصحة العالمية : التطعيم ضد كورونا لا يغنى عن ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





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