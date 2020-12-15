إعلامية كويتية تكشف سر نجاح القوات المسلحة الإماراتية

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بموقف الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي بمشاركته حفل تخريج نجله وأبناء الإمارات في كلية ساندهيرست الملكية العسكرية العريقة بالمملكة المتحدة وحرصه على تهنئة أهالي الخريجين وتبادل الأحاديث الودية معهم .

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، الى أن الشيخ محمد بن زايد مثالا وقدوة لأبناء الإمارات فتاريخه مشرف يزخر بالإنجازات العلمية ومسيرته جعلت منه نموذجًا يحتذي به فسار على دربه أبناء الإمارات، فقد تخرج فى كلية ساندهيرست الملكية العسكرية ولعل لحظة مشاركته الحدث؛ جعلته يستذكر نفس اللحظات التى عاشها وهو بنفس العمر.

وأشارت الى أن مواقف بن زايد الداعمة لأبناء القوات المسلحة العسكرية هو سر نجاحها، ودائمًا ما يكرر ويؤكد على عقيدة حب الوطن والدفاع عنه ضد كل ما يثبط من عزيمتهم.

وأضافت "الرشيد"، أن هؤلاء الشباب الخريجين من الكلية العسكرية ببريطانيا سينضمون للقوات المسلحة الإماراتية وهم فخر للوطن الإمارات وفخر لقيادتها الرشيدة التي تتعامل مع أبنائها كـ الأب والأخ.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل تخريج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين .

والتقى بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء الإمارات وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة، وهنأ أهاليهم وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.

وطالب الخريجين بالسعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

كما قدم الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة الأكاديمية العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.

وقال بن زايد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ(201) من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة، أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم».

وضمت الدفعة الـ201 الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية «هودسن هورس»، والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، ومبارك حميد مطر الدرعي، وحميد مبارك حمد الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.