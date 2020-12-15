عقب فوز بايدن رسميا.. أول استقالة من إدارة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير العدل بيل بار من منصبه، وذلك قبل أعياد الميلاد.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "كان للتو لقاء لطيفا للغاية مع وزير العدل بيل بار في البيت الأبيض. علاقتنا كانت جيدة جدا، لقد قام بعمل رائع! وفقًا لرسالته، سيغادر بيل قبل عيد الميلاد بقليل لقضاء العطلات مع أسرته".

وأضاف ترامب: "نائب وزير العدل جيف روزين، شخصية بارزة، سيصبح القائم بأعمال وزير العدل. سيتولى ريتشارد دونوجيو الذي يحظى باحترام كبير مهام نائب المدعي العام. شكرا. للجميع!".

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن فوز جو بايدن، بواقع 302 صوتا في المجمع الانتخابي، وسط هزيمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بانتهاء ولاية كاليفورنيا من التصويت.

وأدلى أعضاء الهيئة الانتخابية في تكساس بجميع أصواتهم البالغ عددها 38 لصالح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمنصب الرئيس، أمس الاثنين.

وفاز ترامب بولاية تكساس بنسبة 52.1٪ مقابل 46.5٪ على جو بايدن في نوفمبر، وبالتالي كان من المتوقع أن يفوز في تصويت الهيئة الانتخابية للولاية، لكنه خسر التصويت الشعبي الوطني وعددًا كافيًا من الولايات الرئيسية لتسليم تصويت الهيئة الانتخابية الوطنية إلى بايدن.

ومع ذلك، جاء تصويت الهيئة الانتخابية في الوقت الذي يواصل فيه ترامب التشكيك في الانتخابات، ويدعي مزاعم لا أساس لها بشأن عمليات تزوير واسعة النطاق.

وقال كبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية ومساعد البيت الأبيض ستيفن ميلر يوم الاثنين لبرنامج Fox u0026 Friends إنه "بينما نتحدث ، ستصوت قائمة بديلة من الناخبين في الولايات المتنازع عليها وسنرسل هذه النتائج إلى الكونجرس".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، استمرت الاضطرابات بشأن الانتخابات ، مما أدى إلى أعمال عنف في واشنطن العاصمة وفي ولاية واشنطن.

الهيئة الانتخابية هي مجموعة الناخبين الرئاسيين التي يشترط الدستور تشكيلها كل أربع سنوات لغرض وحيد هو انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

وتضم 538 عضوًا، مع تخصيص العدد لكل ولاية بناءً على عدد الممثلين في مجلس النواب إضافة إلى واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ.

حصلت مقاطعة كولومبيا على ثلاثة، على الرغم من حقيقة أن مقر الكونغرس ليس له تصويت في الكونغرس.