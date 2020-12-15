هزيمة ساحقة لترامب.. كيف فاز بايدن برئاسة الولايات المتحدة؟

أعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وحصد جو بايدن على أصوات 302 من المجمع الانتخابي، بينما حصل دونالد ترامب على 232 فقط.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الإثنين، الشعب الأمريكي إلى طي صفحة الانتخابات الأمريكية والعمل على وحدة أمريكا.

وطالب "بايدن"، الأمريكيين بإغلاق صفحة الانتخابات بمجرد تصديق المجمع الانتخابي على فوزه بمنصب رئيس البيت الأبيض، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن بايدن قال إنه مستعد للإعلان أن إساءة استخدام السلطة لن تتمكن من وقف الانتقال السلمي للسلطة، في حال رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

يأتي ذلك فيما رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، الإجابة على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان ترامب ينوي الاعتراف بهزيمته في الانتخابات بعد تصديق المجمع الانتخابي على فوز بايدن.