فيديو .. مقتل 3 أشخاص فى غرق سفينة صينية تحمل 650 حاوية 

جدة - نرمين السيد - ووفق تقرير نشره موقع "ديلى ميل"، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء هذا الحادث، على الأقل، ما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة بحارة فقدوا بعد حادث الاصطدام المروع.
وذكر التقرير أن السفينة الصينية كان تحمل 650 حاوية عندما اصطدمت بسفينة شحن أجنبية فى حوالى الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلى للصين (3.30 مساء بتوقيت جرينتش) وذلك يوم أمس الأحد، عند مصب نهر اليانجتسى، وفقا لمسؤولين بحريين.
وتم إنقاذ ثمانية من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 على متن السفينة الغارقة، وقالت السلطات، اليوم، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وما زال خمسة فى عداد المفقودين مع استمرار الجهود للبحث عن باقى أفراد الطاقم.
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