رسميا .. المجمع الانتخابى يصادق على فوز بايدن برئاسة أمريكا

جدة - نرمين السيد - ومنحت ولاية كاليفورنيا التى تملك 55 صوتًا فى المجمع الانتخابى أصواتها لـ بايدن ليتجاوز الديمقراطى رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات فى المجمع مقابل 232 لترامب. ويأتى ترتيب الولايات التى منحت أصواتها لـ ترامب : ولاية تينيسى 11 صوتا ولاية إنديانا 11 صوتا ولاية مسيسيبى 6 أصوات ولاية أوكلاهوما 7 أصوات ولاية أركنساس 6 أصوات ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات ولاية أيوا 6 أصوات ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا ولاية كنتاكى 8 أصوات ولاية أوهايو 18 صوتا ولاية كانساس 6 أصوات ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات ولاية ألاباما 9 أصوات ولاية لويزيانا 8 أصوات ولاية يوتاه 6 أصوات ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات ولاية أيداهو 4 أصوات ولاية نورث داكوتا 3 أصوات ولاية وايومنغ 3 أصوات ولاية آلاسكا 3 أصوات ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن ولاية تكساس 38 صوتا ولاية ميسورى 10 أصوات ولاية مونتانا 3 أصوات الولايات التى منحت أصواتها لـ بايدن هى : ولاية نيو هامبشر 4 أصوات ولاية إلينوى 20 صوتا ولاية نيفادا 6 أصوات ولاية ديلاوير 3 أصوات ولاية جورجيا 16 صوتا ولاية كونيتيكت 7 أصوات ولاية نيويورك 29 صوتا ولاية بنسلفانيا 20 صوتا ولاية فرجينيا 13 صوتا ولاية رود آيلاند 4 أصوات ولاية ويسكونسن 10 أصوات ولاية أريزونا 11 صوتا ولاية ماريلاند 10 أصوات ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات ولاية فلوريدا 29 صوتا ولاية مينيسوتا 10 أصوات ولاية كولورادو 9 أصوات العاصمة واشنطن 3 أصوات ولاية ميشيغان 16 صوتا ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب ولاية واشنطن 12 صوتا ولاية نيو جيرسى 14 صوتا ولاية ماساتشوستس 11 صوتا ولاية أوريغون 7 أصوات ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

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