بايدن: أتمنى اعتراف ترامب بهزيمته.. وحصدنا أكبر تصويت في تاريخ البلاد

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت أوضح رهان على إرادة الشعب الأمريكي.

وقال بايدن في كلمته إلى الأمة الأمريكية: "انتصر الدستور ودولة القانون"، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بأصوات المجمع الانتخابي.

وأضاف بايدن في كلمته أن الولايات المتحدة شهدت أكبر تصويت في تاريخها، مشيرا إلى حصوله على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، وهو نفس العدد الذي حصده ترامب عام 2016، ما وصفه بالفوز الساحق.

وتابع بايدن أن أكثر من 81 مليون أمريكي صوتوا له ولنائبته كامالا هاريس، معبرا عن تمنياته باعتراف ترامب بهزيمته.

وشدد بايدن على أنه: " لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أمريكا والشعب هو من يمنحها".

وأعلن المجمع الانتخابي فوز جو بايدن رسميا بالانتخابات الرئاسية الامريكية عقب حصوله على 306 من أصوات المجمع.